Mit dem freiwilligen Tauschangebot will Orcel sich weitere Commerzbank-Anteile sichern und die Schwelle von 30 Prozent überschreiten, ohne ein - wahrscheinlich teureres - Pflichtangebot vorlegen zu müssen. Der Manager zeigte sich zuletzt siegessicher: «Der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten», sagte Orcel jüngst der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Ich bin zuversichtlich, dass es am Ende so kommen wird, weil die industrielle Logik klar ist und man am Ende des Tages nicht gegen die Schwerkraft ankommt.»