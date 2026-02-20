«Die Arbeit ist noch nicht erledigt, das Ergebnis ist aber besser als jenes des Ständerats», sagte FK-N-Vizepräsident Simon Stadler (Mitte/UR) in Bern vor den Medien. Die Mehrheit habe dem Druck vieler Lobbyorganisationen im Vorfeld der Kommissionssitzungen standgehalten. Deren Aussagen in unzähligen Zuschriften und E-Mails fasste Stadler mit dem Satz zusammen: «Sparen ist gut, aber bitte nicht bei uns.»