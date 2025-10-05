Repräsentantenhaus wird vorerst nicht zusammenkommen

Während der Senat am Montagnachmittag wieder zusammentritt, wird das Repräsentantenhaus - die andere Kammer im Kongress - anders als geplant in der nächsten Woche vorerst doch nicht zusammenkommen. Das hatte Mike Johnson, Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, bekannt gemacht. Die Demokraten werfen ihm vor, mit dieser Entscheidung das Ziel zu verfolgen, dass dort das Thema der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht weiter behandelt wird. Das wies Johnson am Sonntag im TV-Sender NBC News zurück. Trump steht unter Druck, die Akten zu dem Fall zu veröffentlichen, so wie er es im Wahlkampf eigentlich versprochen hatte - davon aber dann absah./rin/DP/zb