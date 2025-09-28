Knackpunkt Gesundheitsversorgung

Die beiden Demokraten sprachen damit einen Knackpunkt in dem Streit an. Sie knüpfen weiteres Haushaltsgeld an bestimmte Forderungen im Gesundheitssektor, um den Status quo zu schützen. Sie befürchten, dass durch die bisherigen Regierungspläne Millionen Amerikaner ihre Versorgung verlieren könnten. Vize-Präsident JD Vance warf indes im Sender Fox News den Demokraten vor, Milliarden an Gesundheitsleistungen für Ausländer, die sich illegal in den USA aufhielten, ausgeben zu wollen./rin/DP/he