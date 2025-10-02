Nach US-Medienberichten hatte seine Behörde bereits zuvor erwogen, im Falle eines anhaltenden «Shutdowns» dauerhafte Entlassungen ins Auge zu fassen. Das entspricht der Linie der Regierung: Bereits in den ersten Monaten von Trumps zweiter Amtszeit waren im Zuge umfassender Kürzungen zahlreiche Beamte entlassen worden. Trump schrieb nun, er könne es «kaum glauben, dass die radikal linken Demokraten» ihm diese «beispiellose Gelegenheit» für Einschnitte ermöglicht hätten./gei/DP/jha