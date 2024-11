Westliche Regierungen und Geheimdienste in Europa haben bisher Russland als Urheber von Bränden und Sabotageakten in Europa genannt, die darauf abzielten, die Verbündeten der Ukraine zu destabilisieren. Die Explosionen in Kurierdepots in Grossbritannien, Deutschland und Polen im Juli dieses Jahres, die nach Angaben des litauischen Präsidentenberaters auf das Konto Russlands gingen, könnten jedoch eine ernsthafte Eskalation bedeuten, wenn sie eine Explosion in einem Flugzeug auslösten. Polen hatte im Oktober mitgeteilt, es habe vier Personen im Rahmen von Ermittlungen zu explosiven Paketen festgenommen, die per Kurier in EU-Länder und nach Grossbritannien verschickt worden seien. Diese seien Teil eines Komplotts gewesen, das letztlich darauf abzielte, solche Pakete in die USA und nach Kanada zu schicken.