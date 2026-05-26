86 Prozent der Stimmberechtigten finden, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert hat. 2024 waren noch 81 Prozent dieser Meinung. Auch die Zukunft der Schweiz wird gegenüber 2024 deutlich schlechter beurteilt. Noch rund vier von fünf Antwortenden fühlen sich sicher.