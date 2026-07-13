Politiker von Union, SPD und Grünen warnen angesichts eines Racheaufrufs gegen westliche Politiker in einer iranischen Tageszeitung vor Anschlägen in Deutschland. «Ich gehe davon aus, dass das Terrorregime bereits seit geraumer Zeit gezielte Tötungen und Terroranschläge im Westen und auch in Deutschland plant und vorbereitet», sagte CDU-Politiker Roderrich Kiesewetter dem «Handelsblatt». «Das Mullah-Regime versucht sich durch radikale Ideologie und durch Terror nach innen und aussen zu stabilisieren.»