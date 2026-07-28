Seit Ende 2019 steckt der Libanon in der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Viele Libanesen haben Konten in der US-Währung. Doch dem Land mangelt es an Devisen. Die Banken haben daher strenge Limits für Abhebungen in Fremdwährungen veranlasst. Die Menschen kommen deshalb nicht mehr an ihre Ersparnisse in Dollar heran. Die Krise wird auf jahrzehntelange Korruption in Politik und Wirtschaft zurückgeführt.