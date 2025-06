US-Präsident Donald Trump spricht von «gewaltsamen, aufständische Meuten», die Los Angeles übernommen hätten - die Realität sieht anders aus. Bis zum frühen Sonntagabend (Ortszeit) gab es nur in der Innenstadt der weitflächigen Millionenmetropole einzelne Proteste - in einer Grössenordnung, die normalerweise kaum grössere Wellen schlagen würde. Am Rande dieser friedlichen Proteste kam es aber auch zu Ausschreitungen. Trump nutzt solche Zusammenstösse als Rechtfertigung für den Einsatz der Nationalgarde und sogar eine Mobilisierung des regulären Militärs.