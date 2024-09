Bereits beim Start im Frühling hatte die BIZ betont, dass die Teilnahme mehrerer Finanzinstitute aus dem Privatsektor aus jedem Währungsraum der sieben Zentralbanken beabsichtigt sei. Die Gruppe der teilnehmenden Zentralbanken umfasst neben der SNB auch die Banque de France stellvertretend für das Eurosystem, die Bank of Japan, die Bank of Korea, die Banco de México, die Bank of England und die Federal Reserve Bank of New York.