Deutschland punktet bei Autos, Frankreich bei Luxus

Die Herkunftsangabe «Made in Germany» wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Grossbritannien eingeführt, um die heimische Wirtschaft vor vermeintlich minderwertigen Importen aus Deutschland zu schützen. Heute gilt das Label als Gütesiegel. Das zeigt sich auch in der Umfrage: «Made in Germany» werde am häufigsten mit Qualität in Verbindung gebracht, so die Nürnberger Forscher.