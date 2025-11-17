Micki folgt auf Reto Suter, der nach neun Jahren als CFO das Unternehmen verlassen wird. Die Neubesetzung sei Teil eines lange angelegten Nachfolgeprozesses, teilte Siegfried am Montag mit. Bis zur offiziellen Amtsübergabe werde Suter einen reibungslosen Übergang gewährleisten.
Tania Micki kommt vom Laborausrüster Tecan, wo sie seit 2020 als Finanzchefin tätig ist. Sie bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in kotierten internationalen Firmen mit. Weitere Stationen ihrer Karriere waren etwa bei Sulzer, Monsanto und der Gate Group.
Bis Mai 2026 werde Micki ihre Funktion bei Tecan weiterhin ausüben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heisst es in einer Mitteilung von Tecan. Ihre Nachfolge soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines unternehmensweiten Nachfolgeprozesses geregelt werden.
