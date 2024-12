So stösst Stefan Randl als Nachfolger von Jürgen Roos in der Rolle des Chief Scientific Officer per 1. Januar 2025 zu Siegfried, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Randl kommt vom deutschen Chemiekonzern Evonik, für den er 16 Jahre tätig war. Roos verlässt das Unternehmen, um ein Sabbatical zu nehmen.