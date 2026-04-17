Siemens hatte im vergangenen November angekündigt, sich mittelfristig von seiner Medizintechniktochter trennen zu wollen. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten schon länger eine Trennung gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet. Siemens hatte zuletzt bereits immer wieder Aktien verkauft und hielt letzten offiziellen Angaben vom November noch circa 67 Prozent. Mittelfristig strebt Siemens eine reine Finanzbeteiligung an.
Siemens und Siemens Healthineers haben laut Mitteilung erhebliche Fortschritte bei der Vorbereitung der geplanten Direktabspaltung gemacht. Dazu zählen die Vorbereitung der Transaktion sowie die Überprüfung aller wesentlicher vertraglicher Beziehungen./nas/stk
(AWP)