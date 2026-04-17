Der Technologiekonzern Siemens hat seinen Zeitplan für die Abspaltung eines grösseren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers konkretisiert. Aktionäre sollen bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Februar 2027 über die Trennung abstimmen, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Der Separierungsprozess sowie der Prozess der regulatorischen Klärung seien weit fortgeschritten, wobei eine endgültige Bestätigung zu regulatorischen Fragen noch ausstehe. Derzeit bereite Siemens eine Abspaltung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz vor, bei der die Aktionäre von Siemens die Aktien der Siemens Healthineers direkt erhalten sollen. Dieser Ansatz biete den grösstmöglichen Wert für die Aktionäre beider Unternehmen, hiess es.