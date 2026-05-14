Für die Siemens-Aktie ging es am Donnerstag kräftig nach oben, sie erreichte ein Rekordhoch. Sie kletterte im Dax am Mittag zuletzt um gut drei Prozent. Dabei stützten vor allem positive Analystenkommentare, welche den Papieren im Nachgang zu den am Tag zuvor veröffentlichten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal noch ordentlich Luft nach oben einräumten. Der Kurs hatte zuletzt im Februar ein Rekordhoch markiert. Im laufenden Jahr kommt die Aktie auf ein Plus von rund 15 Prozent, längerfristig sind die Kursgewinne des wertvollsten Dax-Konzerns noch deutlich grösser./nas/jha/