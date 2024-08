Finanzvorstand Ralf Thomas geht davon aus, dass sich der Abbau der Lagerbestände in China «noch weit in das Geschäftsjahr 2025» ziehen wird. In Europa und den USA geht der Manager weiter davon aus, dass sich die Lagerbestände bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 (per Ende September) weitgehend normalisieren werden. «Im vierten Quartal wird die niedrigere Kapazitätsauslastung im Automatisierungsgeschäft sowie ein ungünstigerer Produktmix die Margen belasten», schätzt er.