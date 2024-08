Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im dritten Geschäftsquartal weitere Fortschritte gemacht und seine Verluste reduziert. Das Unternehmen profitierte dabei von guten Geschäften im Netzgeschäft, welches Erlös und Ergebnis deutlich steigern konnte. Die Zahlen fielen etwas besser aus als von Analysten erwartet. Das Management rund um Konzernchef Christian Bruch sieht sich auf Kurs zum ersten Jahresgewinn seiner noch jungen Geschichte. So bekräftigte er die Prognose, am Jahresende (per Ende September) einen Gewinn von bis zu einer Milliarde Euro auszuweisen. Es wäre eine gewaltige Verbesserung, denn am Ende des letzten Geschäftsjahres hatte noch ein horrender Verlust von 4,6 Milliarden gestanden.