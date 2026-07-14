Die Achterbahnfahrt des Unternehmens ist auch im Aktienkurs abzulesen. Im September 2020 war das Papier für 23 Euro gestartet. Im Herbst 2023 waren es weniger als 10 Euro. Dann ging es steil bergauf. Inzwischen schwanken die Kurse wieder - aber auf sehr viel höherem Niveau. Derzeit werden die Papiere um 150 Euro gehandelt. Das bedeutet, dass der Gesamtkonzern mit einer Marktkapitalisierung von um die 130 Milliarden Euro derzeit zu den wertvollsten Unternehmen im deutschen Leitindex Dax gehört./ruc/DP/men