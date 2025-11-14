Der von der Bundesregierung geplante Bau neuer Gaskraftwerke wird nach Einschätzung von Siemens-Energy -Chef Christian Bruch ein «Fotofinish». Grund sind lange Lieferzeiten. Bei grossen Gasturbinen seien es derzeit vier Jahre, sagte der Manager. Und es sehe nicht so aus, als würden sich die Lieferzeiten in den nächsten 18 Monaten entspannen. Deswegen müsse man «jetzt loslegen» und Anfang 2026 in den Vergabeprozess kommen.