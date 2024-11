Das im Dax notierte Papier setzte nach Gewinnmitnahmen vom Vortag zu einem weiteren Höhenflug an und sprang am Mittwochmorgen um ein Fünftel nach oben auf einen Höchststand von über 47 Euro. Am späten Vormittag lag das Plus immer noch bei rund 18 Prozent. Im laufenden Jahr hat der Kurs damit um rund 285 Prozent zugelegt. Das stellt alle anderen Werte im Leitindex in den Schatten, selbst die Aktie von Rheinmetall .