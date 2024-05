Für 2023/24 (per Ende September) rechnet Siemens Energy mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 10 bis 12 Prozent, teilte das Unternehmen in München mit. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Bislang hatte der Konzern drei bis sieben Prozent Wachstum in Aussicht gestellt.