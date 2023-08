"Die Situation bei Siemens Gamesa ist ein grosser Rückschlag", sagte Konzernchef Christian Bruch in einer Telefonkonferenz am Montag in München. Die anderen Geschäfte abseits von Siemens Gamesa laufen hingegen Bruch zufolge gut und generieren robuste Mittelzuflüsse. Deswegen schloss Finanzvorständin Maria Ferraro eine Kapitalerhöhung aus. Dafür gebe es dank "der starken Bilanz" derzeit keine Notwendigkeit.