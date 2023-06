Die Probleme von Siemens Energy mit seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa reissen nicht ab. Qualitätsprobleme bei bereits installierten Windrädern werden vermutlich über die nächsten Jahre hinweg Kosten von mehr als einer Milliarde Euro verursachen. Am Donnerstagabend zog Siemens-Energy-Chef Christian Bruch die Reissleine und nahm die ohnehin erst im Mai gesenkte Gewinnprognose zurück - die für das laufende Jahr ohnehin schon Hunderte Millionen Verlust vorsah. Die Nachricht sorgte an der Börse für einen Kurseinbruch, der so selten bei einem Dax-Wert zu sehen ist. Die Siemens-Energy-Aktie stürzte um 37 Prozent ab. Der Börsenwert fiel damit um 7 Milliarden Euro auf 12 Milliarden Euro.

23.06.2023 18:22