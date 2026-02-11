Stark zeigte sich auch das Neugeschäft, das vergleichbar um gut ein Drittel auf 17,6 Milliarden Euro zulegte und einen Rekord erreichte. Der grösste Beitrag kam dabei den Angaben zufolge aus den USA. Hauptverantwortlich für das Wachstum war die starke Nachfrage im Gasturbinengeschäft, welches seinen Auftragseingang im Auftaktquartal um mehr als 80 Prozent auf 8,75 Milliarden Euro steigerte. Die Netztechnik warb gut ein Fünftel mehr Aufträge ein. Damit sitzt Siemens Energy nun auf einem Rekordauftragsbestand von 146 Milliarden Euro.