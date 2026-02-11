Analysten lobten durchweg die Zahlen. Angetrieben von der Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken sei der Start ins Geschäftsjahr stark gewesen, bemerkte Lucas Ferhani vom Analysehaus Jefferies. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr habe nun Spielraum nach oben bei Margen und Cashflow. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody von der kanadischen Bank RBC am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe freie Mittelzufluss. Dies bestätigte auch Phil Buller von JPMorgan. Er wies zudem noch auf die verbesserte Entwicklung bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa hin. Deren Verluste seien inzwischen «zu vernachlässigen».