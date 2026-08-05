Ebenfalls positiv entwickelte sich die Sparte Transformation of Industry, die sich an Industriekunden wendet. Der Bereich könnte zur Disposition stehen, möglich wäre etwa eine Abspaltung. Eine Entscheidung darüber oder einen Zeitplan dafür gibt es jedoch noch nicht, wie Bruch betonte. «Das ist nichts, was wir in Hektik machen.» Klar sei jedoch auch, dass das Geschäft sich von den Energie-Sparten komplett unterscheide. Die beiden Bereiche kämpften dabei um die gleichen Kapitalressourcen und die Aufmerksamkeit bei Investitionen.