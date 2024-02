Das Unternehmen arbeitet weiter an einer Lösung der Qualitätsprobleme bei einigen Landturbinen. Die Abarbeitung benötige jedoch Zeit, sagte Bruch auf einer Telefonkonferenz am Mittwoch und ergänzte, die technische Untersuchung sei weitgehend abgeschlossen. Wann jedoch die betroffenen Turbinen der Serie 4.X und 5.X wieder in den Verkauf gehen, liess der Konzernchef noch offen. Der Vertrieb mit den Geräten ist ausgesetzt. Unterdessen kommt Gamesa beim Hochlauf der Kapazitäten im Geschäft mit Meeresturbinen voran. Die geplanten Erweiterungen seien nahezu abgeschlossen, sagte Bruch.