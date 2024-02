Der angeschlagene Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal von dem milliardenschweren Verkauf von Anteilen seines Indien-Geschäfts an den früheren Mutterkonzern Siemens profitiert. Nach Steuern stand daher per Ende Dezember ein Gewinn von knapp 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Im Vorjahr hatte Siemens Energy wegen der Probleme mit dem Windanlagenbauer Gamesa einen Verlust von 598 Millionen Euro verzeichnet.

07.02.2024 07:01