Der Energiekonzern Siemens Energy produziert in Berlin fortan wichtige Maschinen, sogenannte Elektrolyseure, für die Herstellung von Wasserstoff. Die Produktionskapazität im ersten Jahr betrage ein Gigawatt, sagte Vorständin Anne-Laure Parrical de Chammard am Mittwoch in Berlin. Im kommenden Jahr sollen es zwei Gigawatt sein, ab 2025 soll sich die Kapazität auf drei Gigawatt erhöhen. «Das heisst, dass wir bis 2030 rund 20 Gigawatt an Elektrolyseur-Kapazität produzieren würden», sagte Vorständin. «Das ist doppelt so viel wie das Ziel für Deutschland vorsieht und halb so viel wie das der Europäischen Union.»

08.11.2023 14:09