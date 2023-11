Für die Siemens-Energy-Managerin Parrical de Chammard sind die kommenden Jahre entscheidend darüber, ob der Wasserstoff-Hochlauf in Europa gelingt oder nicht. «Der Markt nimmt schnell Fahrt auf», sagte sie am Mittwoch. Doch die Investitionskosten seien hoch. Es fehle an Finanzierungsmöglichkeiten, weil private Banken so grosse Investitionen nicht stemmen würden. Zudem fehle es an Infrastruktur, etwa Pipelines, für den Transport des Wasserstoffs. «Für die globale Verbreitung muss noch viel getan werden.»