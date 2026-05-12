Damit erhöhen sich die gesamten Ausschüttungen an die Aktionäre 2025/26 (per Ende September) auf bis zu 3,6 Milliarden Euro, wie es hiess. Siemens Energy hat im laufenden Geschäftsjahr den Angaben zufolge bereits rund 2,4 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückfliessen lassen. Von der geplanten Rückkauftranche von 2 Milliarden Euro wurden bislang etwa 1,8 Milliarden Euro umgesetzt; hinzu kommt die im März ausgezahlte Dividende von 0,6 Milliarden Euro.