Den Schritt hatte das Unternehmen im Mai mit den positiven Mittelzuflüssen begründet. Damit erhöhen sich die gesamten Ausschüttungen an die Aktionäre 2025/26 (per Ende September) auf bis zu 3,6 Milliarden Euro, wie es geheissen hatte. Siemens Energy hat im laufenden Geschäftsjahr den Angaben zufolge bereits rund 2,4 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückfliessen lassen. Im vergangenen November hatte Siemens Energy Aktienrückkäufe über insgesamt bis zu sechs Milliarden Euro bis 2028 angekündigt.