Keine neuen Details gab es zur geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers. Diese will Siemens im zweiten Quartal nennen. Der Konzern will sich von seiner Medizintechniktochter trennen. In einem ersten Schritt sollen 30 Prozent an dem ebenfalls im Dax notierten Unternehmen vorzugsweise in Form einer Abspaltung an die Siemens-Aktionäre weitergereicht werden. Investoren hatten diesen Schritt schon länger gefordert, weil das Geschäft von Healthineers keine Synergien zu Siemens aufweist und dazu viel Kapital bindet.