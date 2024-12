Im abgelaufenen Geschäftsjahr schaffte Siemens in seiner Sparte ein vergleichbares Umsatzplus von 9 Prozent. Seit 2020 lag die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate gar bei 11 Prozent. Der Trend ist also tendenziell rückläufig. Rebellius erklärte dies mit einer gewissen Normalisierung, nachdem die Energiewende in den vergangenen Jahren die Nachfrage in dem Segment stark begünstigt hatte.