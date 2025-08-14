Steinborns Nachfolger Bäumler sieht es als «grosse Herausforderung», den Gesamtbetriebsrat weiterzuentwickeln «und die Interessen der Beschäftigten zu vertreten». Der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, sieht in Bäumler und seiner ebenfalls neu gewählten Stellvertreterin Stefanie Lengfelder aber «genau die Richtigen, um die Mitbestimmung bei Siemens in Zukunft weiterzuentwickeln». Steinborn lobte er als «stets unideologisch, aber immer mit klarem Wertekompass und grossem Engagement für die Belange der Beschäftigten». Persönlichkeiten wie sie machten die IG Metall erst zu dem, was sie sei.