Auch im Energiebereich setzte Siemens zuletzt neue Projekte um. So führte der Konzern beim Bündner Versorger IBC Energie Wasser Chur eine Lösung zur Überwachung des Niederspannungsnetzes ein. Davon sollen rund 40'000 Menschen profitieren. Zudem präsentierte Siemens im März mit «Sinteso Nova» eine neue Generation von vernetzten Brandmeldern, die in Zug entwickelt und produziert werden.