In China sieht der Manager zunächst keine Entspannung. So dürfte der Umsatz in der Region in der ersten Geschäftsjahreshälfte im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sinken. Für das zweite Halbjahr rechnet Schmitz mit einer eher stagnierenden Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Branche kämpft hier mit einer anhaltend verzögerten Auftragsvergabe in China im Zusammenhang mit den Antikorruptionsmassnahmen der Regierung. Im vergangenen Geschäftsjahr waren die Umsätze von Healthineers in China deswegen im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgegangen.