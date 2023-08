Nach einem schwächeren ersten Halbjahr konnte der Medizintechnikkonzern im dritten Geschäftsquartal immerhin wieder etwas zulegen. In den drei Monaten per Ende Juni stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Erlangen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, die Wechselkurs- und Portfolioeffekte ausklammert, lag das Plus bei 3,6 Prozent. Zieht man nur das Kerngeschäft heran, das die Schnelltests ebenfalls ausklammert, lag das vergleichbare Plus bei rund zehn Prozent.