Die Aktie von Healthineers steht seit einiger Zeit unter Druck. Im laufenden Jahr hat das Papier rund 17 Prozent verloren. Dämpfend wirkte lange die unklare Zukunft des Medizintechnikkonzerns innerhalb des Mutterkonzerns Siemens, der noch rund 67 Prozent an den Erlangern hält und diese voll konsolidiert. Vergangene Woche hatte Siemens auf seinem eigenen Kapitalmarkttag für Klarheit gesorgt und mitgeteilt, sich von der Mehrheit an Healthineers trennen zu wollen. Als ersten Schritt will Siemens rund 30 Prozent abspalten und an die eigenen Aktionäre weiterreichen. Zudem schloss der Konzern nicht aus, bis zu sieben Prozent über den Markt zu verkaufen. Die Trennung wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen./nas/men/he