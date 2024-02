Die im Dax notierte Aktie stieg am Donnerstagvormittag zunächst um knapp drei Prozent, gab den Grossteil der Gewinne jedoch am Vormittag wieder ab und notierte dann nur noch gut 0,3 Prozent im Plus. Analyst Graham Doyle von der Bank UBS schrieb, Investoren wären im Vorfeld besorgt gewesen, dass das Unternehmen die Erwartungen verfehlen könnte, dass die Margen schwach sein würden und das Auftragsbuch übersichtlich. «Nichts davon ist eingetreten», so der Experte. Bei vielen Anlegern stehe die Aktie im negativen Licht, viele hätten auf fallende Kurse gesetzt.