Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) stärker gewachsen als erwartet. So stieg der Umsatz um 8,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mitteilte. Vergleichbar stiegen die Erlöse um 6,8 Prozent. Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte.