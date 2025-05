«Ohne Zölle hätten wir über das Erreichen des oberen Endes der Bandbreite gesprochen», sagte Konzernchef Bernd Montag am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Die Belastungen für das Geschäftsjahr sieht das Management bei 200 bis 300 Millionen Euro vor Steuern und 0,15 Euro auf das bereinigte Ergebnis je Aktie. So geht das Unternehmen nun für die 12 Monate per Ende September von einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,50 Euro aus. Bislang hatte der Konzern das untere Ende auf 2,35 Euro je Aktie prognostiziert.