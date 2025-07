Die Aktie legte daher am Mittwoch zu Handelsbeginn um gut 2 Prozent zu. Das Papier steht seit der Ankündigung des Mutterkonzerns Siemens , seine Mehrheitsbeteiligung an den Erlangern zu prüfen, unter Druck. So weist die im Dax notierte Aktie trotz der guten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr zuletzt eine negative Bilanz auf.