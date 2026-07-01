Ein wichtiger Treiber der Nachfrage ist der Boom der KI mit hohen Investitionen für Rechenzentren. «Der Markt für Data Center boomt weltweit mit Wachstumsraten weit über zehn Prozent», sagt Peter Körte, Chef der Sparte Smart Infrastructure, zu der die Werke gehören. «Die nächste Generation von Rechenzentren entsteht gerade.» Diese seien «industrielle Grossanlagen mit einem riesigen Strombedarf. Dazu brauchen wir Schaltanlagen der nächsten Generation. Das technische Herzstück für die künftigen Superhirne der Industrie. Und die bauen wir hier in Frankfurt.»