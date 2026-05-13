In den Monaten Januar bis März stieg der Auftragseingang um 11 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Dabei verzeichnete das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur (Smart Infrastructure) einen Auftragsrekord. Das Geschäft für Rechenzentren stach besonders heraus, es erzielte ein Neugeschäft von 1,9 Milliarden Euro. «Hier hatten wir ein Auftragswachstum in dreistelliger prozentualer Höhe. Das ist beispiellos», so Busch. Der Manager geht davon aus, dass der Boom zunächst in den kommenden zwei bis drei Jahren anhalten wird, angetrieben vom Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur.