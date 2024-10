Im neu gegründeten Geschäftsbereich sollen alle gebäuderelevanten Bereiche von Siemens in einer Einheit gebündelt werden, wie Siemens Schweiz am Mittwoch mitteilt. Das Portfolio besteht aus Produkten, Software und Service-Dienstleistungen. Buildings sieht sich als Technologiepartner für die digitale Transformation in Gebäuden.