Nach Steuern verdiente Siemens mit neun Milliarden Euro mehr als je zuvor. Im Vorjahr hatte Siemens 8,5 Milliarden Euro erzielt. Dazu beigetragen hat auch ein Gewinn aus der Übertragung von Anteilen an Siemens Energy an den eigenen Pensionsfonds. Das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten (PPA) stieg von 9,93 Euro auf 10,54 Euro, was ebenfalls ein neuer Bestwert war. Herausgenommen ist dabei die Beteiligung an Siemens Energy , die nur noch als finanzieller Vermögenswert bilanziert wird. Damit erreichte Siemens seine selbst gesteckten Ziele.