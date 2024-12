Siemens stellt seine Mehrheitsbeteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers auf den Prüfstand. Es gebe Synergien mit den übrigen Aktivitäten, sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview dem «Handelsblatt» (Montag). «Aber sind sie gross genug, um 45 Milliarden Euro Kapitalallokation zu rechtfertigen? Natürlich nicht.» Aktuell hält der Industriekonzern rund 75 Prozent an seiner Tochter, die an der Börse mit rund 59 Milliarden Euro bewertet wird.