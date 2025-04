Der Siemens -Konzern baut sein Softwaregeschäft mit einer Milliardenübernahme weiter aus. Die Münchener kaufen nach Angaben vom Mittwochabend für 5,1 Milliarden US-Dollar (4,7 Mrd Euro) die US-Firma Dotmatics, die Forschungs- und Entwicklungssoftware für Wissenschaftler in den Biowissenschaften (Life Sciences) anbietet. Die Programme von Dotmatics werden vor allem in der Pharmaindustrie zur Arzneimittelentwicklung eingesetzt. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Zukauf berichtet. Die Siemens-Aktie verlor am Donnerstag deutlich in einem wegen der US-Zölle sehr schwachen Dax .